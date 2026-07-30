Пока варится рис, на сковороде уже шипит стир-фрай с говядиной: тот самый ужин, который уделает доставку еды по скорости

Пока варится рис, на сковороде уже шипит стир-фрай с говядиной: тот самый ужин, который уделает доставку еды по скорости

Пока в кастрюле булькает рассыпчатый рис, на другой конфорке за 15 минут рождается сочный стир-фрай. Ароматное мясо, хрустящие овощи и густой пряный соус — идеальный будничный ужин без лишней возни.

Что понадобится

500 г говядины (вырезка или лопатка), 2 болгарских перца (красный и желтый), 1 морковь, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 см корня имбиря, 3 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. устричного соуса (по желанию), 1 ч. л. сахара, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец, зелень для подачи, рис для гарнира.

Как я готовлю

Мясо нарезаю тонкими ломтиками поперек волокон. Перец и лук режу крупными кусками. Морковь нарезаю тонкими кружками или соломкой. Чеснок и имбирь мелко рублю.

В воке или глубокой сковороде разогреваю масло на сильном огне. Обжариваю мясо партиями, чтобы не тушить, — по 2–3 минуты с каждой стороны. Выкладываю на тарелку.

В ту же сковороду добавляю чеснок, имбирь, лук, морковь. Обжариваю на сильном огне 2 минуты, добавляю перец, жарю еще 2–3 минуты. Возвращаю мясо, вливаю соевый соус, добавляю сахар. Перемешиваю, прогреваю 1–2 минуты. Подаю с отварным рисом, посыпав зеленью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я думал, что без устричного соуса будет пресно. Но и без него получилось отлично. Главное — не пережарить мясо и не залить соусом. Огонь должен быть сильным, чтобы овощи остались хрустящими. Я добавил щепотку красного перца — появилась легкая остринка. Рис отварил заранее — все готово за 20 минут. Гости не поверили, что я сам готовил.