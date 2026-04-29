Свиная рулька — просто и гениально: три рецепта, которые стоит освоить

Свиная рулька — та часть туши, которую ленивые хозяйки обходят стороной. И зря. При должном обращении она дарит мясо такой нежности, что тает на языке, и кожу, превращающуюся в хрустящий деликатес.

Рулька в духовке с темным пивом и медом

Немецкая классика с авторской ноткой. Берите рульку весом 1,5 кг, 300 мл живого темного пива, 2 ложки меда, столько же соевого соуса, 4 дольки чеснока, 2 листика лаврушки, 5 горошин перца, соль и свежемолотый перец по вкусу.

Рульку вымойте, насухо вытрите. Острым ножом нанесите на коже частую сетку — жир вытопится, а корочка станет похожей на карамельную глазурь. Натрите мясо солью и перцем. Пиво смешайте с медом, соевым соусом и раздавленным чесноком. Погрузите рульку в этот маринад, добавьте специи. Оставьте на два часа при комнатной температуре, а лучше на ночь в холодильнике, время от времени переворачивая.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Переложите рульку в форму кожей кверху, залейте маринадом, подлейте полстакана кипятка. Плотно накройте фольгой. Томите 1,5 часа. Затем снимите фольгу, поднимите жар до 200 градусов и румяньте еще полчаса, поливая выделившимся соком каждые 10 минут. Кожа должна стать темно-золотистой.

Совет: для экстрахруста включите гриль на финальные 5 минут, но не отходите от духовки.

Рулька в духовке с темным пивом и медом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рулька в казане с квашеной капустой

Мясо размягчается настолько, что вилка втыкается в него без усилий. Возьмите рульку на 300 г, 0,5 кг квашеной капусты, 2 луковицы, 1 морковь, 4 чесночных зубчика, 2 лавровых листа, 5 горошин перца, соль, перец, 2 столовые ложки томатной пасты и растительное масло.

Рульку надрежьте, натрите солью и перцем. В раскаленном казане обжарьте ее со всех сторон по 4 минуты до корочки. Отложите на тарелку. В оставшемся жире спассеруйте лук с морковью. Добавьте томатную пасту, прогрейте. Затем выложите капусту (если сильно кислая — промойте и отожмите). Перемешайте. Сверху уложите рульку, залейте горячей водой почти до верха. Бросьте лаврушку, перец, раздавленный чеснок. Доведите до кипения, убавьте огонь до тихого, накройте и томите 1,5 часа. Переверните рульку и томите еще час. Мясо будет слезать с кости под собственным весом.

Совет: слишком соленую капусту смягчит тертая сырая морковь или ложка сахара.

Рулька по-баварски с медово-горчичной глазурью

Для тех, кто любит, чтобы глаза разбегались от красоты. Возьмите рульку до 1,5 кг, 2 ложки острой горчицы, столько же меда, 1 столовую ложку растительного масла, 3 зубчика чеснока, по 1 чайной ложке паприки и тмина, соль и перец по вкусу.

Сделайте на рульке насечки. В миске соедините горчицу, мед, масло, измельченный чеснок, паприку, тмин, соль и перец. Обмажьте этой пастой рульку со всех сторон, особенно щедро втирая в надрезы. Оставьте мариноваться на 2 часа в тепле или на 6 — в холодильнике.

Заверните рульку в двойной слой фольги, упакуйте герметично. Запекайте при 160 градусах 2 часа. Разверните, поднимите температуру до 200 градусов. Обильно полейте выделившимся соком и отправьте обратно на 20–30 минут до глянца и хруста. В середине процесса еще раз смажьте остатками маринада.

Совет: за 5 минут до готовности присыпьте рульку кунжутом или тмином — аромат будет с ума сводить.

Рулька по-баварски с медово-горчичной глазурью Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правила работы с рулькой

Выбирайте рульку со светлой кожей и умеренным слоем жира.

Обязательно опалите ее над газовой плитой или ошпарьте кипятком, соскоблите остатки щетины.

Перед готовкой дайте мясу согреться хотя бы час вне холодильника.

Не солите сильно, если в маринаде есть соевый соус или горчица.

И главное: рулька любит долгое томление при низкой температуре — не торопитесь.

Ранее мы поделились рецептами сытных и полезных салатов на завтрак