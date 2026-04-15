15 апреля 2026 в 17:39

На Госуслугах запустили раздел для поступления в суворовские училища

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На Едином портале государственных услуг запустили новый раздел для подачи документов в довузовские образовательные организации Минобороны России, сообщили в пресс-службе ведомства. Прием документов для поступления в училища открыт с 15 апреля.

В преддверии приемной кампании 2026 года на Едином портале государственных услуг запущен новый раздел, посвященный поступлению граждан в президентские и суворовские училища, морские и казачьи кадетские военные корпуса, Нахимовские военно-морские училища и пансионы воспитанниц Минобороны, — говорится в сообщении.

В разделе есть перечень организаций Минобороны кадетского типа с телефонами приемных комиссий. Также указаны порядок подачи необходимых для поступления документов и основные требования, собраны ответы на вопросы и основания для предоставления льгот.

Ранее пресс-служба Минцифры сообщила, что на портале «Госуслуги» запустили бесплатный тренажер для подготовки к ЕГЭ. С его помощью можно отработать решение типовых заданий и заранее познакомиться с форматом экзамена. В Минцифры отметили, что сейчас доступны только два предмета: математика базового уровня и информатика. Задания разработаны экспертами Федерального института педагогических измерений. Также сервис предлагает темы, на которые стоит обратить внимание при подготовке, и видеоконсультации от разработчиков с ответами на вопросы об экзамене.

Власть
Минобороны РФ
Госуслуги
кадеты
Семья и жизнь

Общество

Общество

