На «Госуслугах» запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ

На портале «Госуслуги» запустили бесплатный тренажер для подготовки к ЕГЭ, сообщила пресс-служба Минцифры в своем канале на платформе MAX. С его помощью можно отработать решение типовых заданий и заранее познакомиться с форматом экзамена.

В Минцифры отметили, что сейчас доступны только два предмета: математика базового уровня и информатика. Задания разработаны экспертами Федерального института педагогических измерений. Также сервис предлагает темы, на которые стоит обратить внимание при подготовке, и видеоконсультации от разработчиков с ответами на вопросы об экзамене.

Ранее Минпросвещения РФ сообщило, что школьную программу привели в полное соответствие с требованиями ЕГЭ. Эксперт ведомства Максим Костенко считает, что это позволит исключить «сюрпризы» на экзаменах и снизит уровень тревожности у выпускников.

До этого доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко дал совет выбирающим вуз школьникам. По его словам, перед поступлением необходимо проверить образовательное учреждение на предмет наличия действующей лицензии. Также профориентационные тесты могут помочь выбрать подходящее направление для обучения.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

