Россиянам дали совет, как выбрать вуз для поступления

Перед поступлением в вуз необходимо проверить образовательное учреждение на предмет наличия действующей лицензии, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, профориентационные тесты помогут выбрать подходящее направление для обучения.

Выбор вуза — это баланс между вашими желаниями, результатами ЕГЭ и проходными баллами. Однако в первую очередь следует провести юридическую проверку. Все учебные заведения должны иметь лицензию. Если у вуза есть разрешение на образовательную деятельность, значит, он имеет право набирать и учить студентов, преподаватели получили необходимую квалификацию, у университета есть здания, лабораторная база, учебно-методические материалы и технические возможности, в том числе для обучения людей с ограниченными возможностями. Аккредитацию выдает Рособрнадзор, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что важно выбрать направление, которое действительно интересует выпускника. По словам Щербаченко, нужно сравнить проходные баллы ЕГЭ и стоимость обучения в выбранных вузах, чтобы оценить свои шансы на поступление. При этом, указал доцент, рейтинги образовательных учреждений стоит учитывать уже после того, как выбрана сфера и определен конкретный университет.

Пройдите психологические и профориентационные тесты, выявите предрасположенности. Сделать это можно в школе под руководством педагога-психолога, в центре занятости или на онлайн-ресурсах. Затем опишите ваш идеальный рабочий день. Таким образом можно определить профессию, которая вам ближе. Также оцените дополнительную информацию, включая качество библиотеки, доступность общежитий и международные связи университета, — добавил Щербаченко.

Он заключил, что при выборе вуза важно учитывать не только его репутацию, но и транспортную доступность, а также разнообразие студенческих мероприятий. По словам доцента, перед поступлением стоит посетить дни открытых дверей в различных учебных заведениях, чтобы задать интересующие вопросы.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский заявил, что курсы «Философия», «История России» и «Основы российской государственности» будут обязательными для всех студентов. По его словам, эти предметы станут частью социально-гуманитарного ядра новой образовательной модели.