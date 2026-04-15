15 апреля 2026 в 17:33

Проект «Яркая кибербезопасность» представил курсы цифровой грамотности

Фото: Анимационная компания «ЯРКО»
Научно-исследовательский институт «Интеграл» и анимационная компания «ЯРКО» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») запустили курсы цифровой грамотности для всей семьи в рамках научно-просветительского проекта «Яркая кибербезопасность». Они вошли в третью часть пособия «Азбука цифрового защитника» для младших школьников. Курсы «Цифровой наставник» для педагогов и родителей и «Азбука цифрового защитника» для школьников опираются на современные образовательные методики. Они адаптированы под аудиторию разных возрастов.

Безопасность не должна быть скучной. Запретить детям выходить в интернет мы все равно не сможем, а вот через анимацию, понятный и близкий им язык, вполне реально встроить культуру безопасности прямо в их повседневную жизнь. Тема эта непростая. Часто она раздражает детей и подростков, потому что сводится к сухим инструкциям и сплошным «нельзя». Именно поэтому для нас запуск «Яркой кибербезопасности» стал настоящим вызовом, чтобы соединить строгую науку, живую анимацию и честный разговор. Без занудства. Без страха. Просто и по-настоящему, — подчеркнула лидер проекта «Яркая кибербезопасность» и руководитель направления внешних коммуникаций анимационной компании «ЯРКО» Рената Гарифуллина.

Уникальность и целостность проекта «Яркая кибербезопасность» обеспечивается сочетанием экспертных знаний, методической поддержки и выразительного анимационного языка. Центральный и самый узнаваемый элемент проекта — сериал «Технолайк». Он стал популярен среди подростков, превратился в настоящий феномен Рунета и помог наладить доверительный диалог с молодежью.

Ранее редакция «Аргументов и фактов» совместно с МВД России представила специальный проект «Не попасть в сеть». Его создали при поддержке Института развития интернета. Проект нацелили на развитие у пользователей цифровой грамотности, а также их защиту от деструктивного контента и вовлечения в противоправную деятельность. Он ориентирован на молодое поколение.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
