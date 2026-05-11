Союзники отказали Украине в одном вопросе, боясь за безопасность

WP: несколько стран Европы отказались предоставить Киеву ракеты для ЗРК Patriot

ПВО Patriot
Несколько европейских государств отказались передать Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot из-за страха ослабить собственную оборону, сообщает газета The Washington Post. По информации инсайдеров, ВСУ почти израсходовали запасы ракет PAC-3 для этих комплексов. При этом техника, поступающая Украине в рамках программы PURL, не оправдывает ожиданий Киева.

Ранее в этом году администрация Трампа подталкивала некоторые европейские страны отправить Украине свои запасы ракет для Patriot, хотя часть из них отказались из-за опасений, что это затруднит их собственную оборону, — сказано в материале.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет обвинил сенатора Марка Келли в публичном обсуждении деталей секретного брифинга Минобороны США. Поводом для скандала стало выступление Келли в телевизионной программе Face the Nation, где он затронул тему влияния военной операции против Ирана на американские запасы вооружений. По словам сенатора, на восстановление запасов этих вооружений могут уйти годы.

До этого США выкупили за символические деньги акции компании Firefly и получили ракетные разработки Украины. Гендиректор российской промышленной группы «Южмаш» Вячеслав Смоленко уточнил, что сделка позволила американцам выпустить ракету Alpha.

