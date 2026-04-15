Страна Европы выразила готовность провести у себя переговоры США и Ирана

Швейцария выразила готовность провести у себя переговоры США и Ирана

Швейцария выразила готовность провести у себя переговоры США и Ирана, сообщила ТАСС представитель МИД страны Мелани Гугельманн. Она также отметила, что МИД конфедерации поддерживает взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.

Швейцария в любой момент готова предложить свои добрые услуги, — сказала министр.

Ранее стало известно, что второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Исламабаде, предположительно, в конце следующей недели. Официального подтверждения этой информации от сторон пока не поступало.

До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не подтверждает соглашение с Вашингтоном о продлении перемирия. Он сделал это заявление в ответ на сообщения в СМИ о том, что обе стороны якобы достигли общей договоренности о продлении режима прекращения огня. Багаи подчеркнул, что США должны продемонстрировать свою приверженность и серьезность намерений.