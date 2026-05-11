Стал известен средний размер пенсии в России за апрель Средняя пенсия россиян за апрель составила почти 25,4 тыс. рублей

Средний размер пенсионного обеспечения в России составил порядка 25,4 тыс. рублей, передает ТАСС. Статистика показывает данные за апрель 2026 года.

Средний размер пенсии в России в апреле 2026 года составил 25 397 рублей. Согласно данным Социального фонда России, в 2025 году россияне в среднем получали 23 448 рублей. За год выплаты выросли на 1,9 тыс. рублей.

Ранее профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что самозанятые россияне могут в будущем получать пенсию свыше 50 тыс. рублей при регулярных крупных взносах в Соцфонд. По его словам, желающим необходимо на протяжении 30 лет ежегодно перечислять максимальный взнос в СФР, который сейчас составляет более 572 тыс. рублей. Профессор отметил, что при таких выплатах самозанятые смогут сформировать индивидуальный пенсионный коэффициент 261.

До этого HR-эксперт Зулия Лоикова сообщила: часть самозанятых работают в компаниях на постоянной основе. Она подчеркнула, что также зачастую речь идет о подработках. Многие оформляют самозанятость, чтобы работать дополнительно и иметь еще один источник дохода.