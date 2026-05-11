Самозанятым раскрыли способ получить пенсию свыше 50 тыс. рублей Профессор Сафонов: у самозанятых в России может быть пенсия свыше 50 тыс. рублей

Самозанятые россияне могут рассчитывать на пенсию свыше 50 тысяч рублей при регулярных крупных взносах в Соцфонд, рассказал ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, желающим необходимо на протяжении 30 лет ежегодно перечислять максимальный взнос в СФР, который сейчас составляет более 572 тысяч рублей.

Размер пенсии у самозанятых может составить 50 593 рублей, если они ежегодно в течение 30 лет будут выплачивать в СФР максимальный размер взноса. На данный момент он составляет 572 204 рублей, — заявил Сафонов.

Профессор отметил, что при таких выплатах самозанятые смогут сформировать 261 индивидуальный пенсионный коэффициент. При этом минимальные ежегодные взносы позволят рассчитывать на пенсию в размере около 14,4 тысячи рублей.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова сообщила: часть самозанятых работает в компаниях на постоянной основе. Она подчеркнула, что также зачастую речь идет о подработках. Многие оформляют самозанятость, чтобы работать дополнительно и иметь еще один источник дохода.