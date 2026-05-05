HR-эксперт назвала неожиданную причину роста числа самозанятых

Часть самозанятых работает в компаниях на постоянной основе, рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова. В разговоре с НСН она подчеркнула, что также зачастую речь идет о подработках. Многие оформляют самозанятость, чтобы работать дополнительно и иметь еще один источник дохода.

С одной стороны, это хороший признак, мы видим увеличение числа самозанятых. С другой стороны, зачастую речь идет именно о подработках. Сотрудники, которые работают на основной работе, могут еще брать дополнительные проекты, делают что-то в выходные. Это дополнительный способ заработка для граждан. Это люди, которые пытаются догнать инфляцию и иметь еще один источник дохода, — уточнила эксперт.

Лоикова обратила внимание, что работодатели зачастую используют данный вариант для экономии. Так, по ее словам, не все сегодня могут активно набирать людей в штат, поэтому привлекают самозанятых.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что в России не хватает электриков, швей и водителей такси. Он отметил, что для решения проблемы дефицита кадров нужно расширять сотрудничество с дружественными странами, с которыми у РФ действует визовый режим.