HR-эксперт назвала неожиданную причину роста числа самозанятых

HR-эксперт Зулия Лоикова: часть самозанятых работает в компаниях

Часть самозанятых работает в компаниях на постоянной основе, рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова. В разговоре с НСН она подчеркнула, что также зачастую речь идет о подработках. Многие оформляют самозанятость, чтобы работать дополнительно и иметь еще один источник дохода.

С одной стороны, это хороший признак, мы видим увеличение числа самозанятых. С другой стороны, зачастую речь идет именно о подработках. Сотрудники, которые работают на основной работе, могут еще брать дополнительные проекты, делают что-то в выходные. Это дополнительный способ заработка для граждан. Это люди, которые пытаются догнать инфляцию и иметь еще один источник дохода, — уточнила эксперт.

Лоикова обратила внимание, что работодатели зачастую используют данный вариант для экономии. Так, по ее словам, не все сегодня могут активно набирать людей в штат, поэтому привлекают самозанятых.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что в России не хватает электриков, швей и водителей такси. Он отметил, что для решения проблемы дефицита кадров нужно расширять сотрудничество с дружественными странами, с которыми у РФ действует визовый режим.

Общество
работодатели
самозанятые
работа
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
