HR-эксперт перечислил, каких специалистов не хватает на рынке труда России HR-эксперт Мурадян: в России не хватает электриков, швей и водителей такси

В России не хватает электриков, швей и водителей такси, заявил NEWS.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. Он отметил, что для решения проблемы дефицита кадров нужно расширять сотрудничество с дружественными странами, с которыми у РФ действует визовый режим.

На рынке труда не хватает сварщиков, электриков, монтажников, швей, формовщиков, арматурщиков, бетонщиков, электриков, жестянщиков, разнорабочих, работников на складах и курьеров. Не хватает водителей такси. Как решать эту проблему? Стоит ориентироваться на страны, с которыми действует визовый режим. Например, премьер-министр Мьянмы прилетал в Россию (обсуждался вопрос сотрудничества в сфере труда. — NEWS.ru). Также были переговоры с Индией. У нас есть дружеские связи с целым рядом стран, такими как Филиппины, Шри-Ланка, Бангладеш и Таиланд. Таким образом, можно привлекать людей из этих стран на рабочие профессии, на которые сейчас спрос, — сказал Мурадян.

Он добавил, что, наоборот, среди офисных специалистов наблюдаются сокращения. Собеседник подчеркнул, что число таких соискателей превышает количество вакансий по их рабочему профилю.

Среди офисных работников ситуация другая. Таких специалистов довольно много, и наблюдаются сокращения в этой области. Таких работников больше, чем вакансий, готовых их принять. Люди, которые захотят сменить офисную работу на рабочие специальности, легче найдут работу. Например, за одну вакансию сварщика у нас конкурирует порядка 12 компаний, желающих нанять такого специалиста, — резюмировал Мурадян.

Ранее HR-эксперт Оксана Волкина рассказала, что современная молодежь, воспитанная в эпоху без дефицитов, не готова мириться с неудобствами и ограничениями. Именно поэтому молодые люди требуют комфортных условий буквально с первого дня работы.