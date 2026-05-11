Трамп может отклонить ответ Ирана на мирный план

Президент США Дональд Трамп намерен отклонить ответ Ирана на мирное предложение Вашингтона, передает издание Axios. По данным журналистов, Трамп рассказал об этом во время телефонной беседы с представителем СМИ.

Речь шла о реакции Тегерана на последний проект соглашения о прекращении войны. Также американский лидер сообщил, что обсуждал ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Ему не понравилось письмо, о чем он сам высказывался.

Ранее посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи рассказал, что переговоры Ирана и США не зашли в тупик. По его словам, диалог продолжается. Тирмизи объяснил, что о тупике можно говорить только в случае полного прекращения контактов между сторонами. Он подчеркнул, что стороны по-прежнему ведут диалог через Пакистан.

Также заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов заявил, что Россия обеспокоена новыми ударами США и Ирана в Персидском заливе, так как они ставят под угрозу перспективу устойчивого урегулирования. Он отметил, что любые действия, препятствующие долгосрочным отношениям между сторонами, так или иначе вызывают реакцию.