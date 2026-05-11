11 мая 2026 в 03:03

Дмитриев прокомментировал катастрофу в ЕС

Дмитриев: на WSJ сошло озарение о катастрофе в ЕС

Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На Wall Street Journal сошло внезапное озарение о ситуации в Европейском союзе, написал в соцсетях глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию журнала.

В соцсети он обратил внимание на материал издания, в котором говорится о росте недовольства в европейских странах. По данным WSJ, лидеры ЕС сталкиваются с беспрецедентной непопулярностью на фоне слабой экономики, отношения к иммиграции и усиления позиций популистских партий. Дмитриев заявил, что подобные оценки соответствуют реальному положению дел.

Все это правда. Почему на Wall Street Journal сошло внезапное озарение? Европейские бюрократы просто не могут отрицать свои катастрофические провалы. Расплата не заставит себя долго ждать, — написал он.

По словам главы РФПИ, ситуация в Европе развивается на фоне накопленных экономических и политических проблем. Он также отметил, что отрицать их становится невозможно.

Ранее основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин заявил, что БРИКС, в отличии от ЕС, не требует от Сербии внутренних изменений в обмен на сотрудничество. Он также выступил за проведение референдума по вопросу необходимости дальнейшего курса страны в сторону Евросоюза.

