11 мая 2026 в 02:06

В Германии заявили о рисках эскалации конфликта Запада с Россией

Berliner Zeitung: конфронтация Запада с Россией может привести к войне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Антироссийская политика Запада может привести к дальнейшей эскалации конфликта и даже войне, написали в Berliner Zeitung. Отсутствие диалога с Москвой и усиление военной риторики со стороны европейских элит лишь усугубляют ситуацию, подчеркнули в источнике.

Запад, по его оценке, рассчитывает восстановить прежний баланс за счет санкций, военной поддержки Украины и ограничения контактов с Россией, однако этот подход не приносит ожидаемого результата. Также отмечается, что Россия не оказывается в изоляции и не терпит стратегического поражения, на которое рассчитывают некоторые европейские политики.

Ранее президент энтитета отмечал, что Республика Сербская не поддастся давлению Евросоюза и никогда не поддержит санкции против России. По его словам, местные власти продолжат придерживаться независимого курса, несмотря на попытки Брюсселя навязать свою точку зрения.

Кроме того, ирландский журналист Чей Боуз заявил: европейские лидеры готовы начать войну с Россией ради власти. По его словам, ЕС рискует столкнуться с катастрофой из-за их политики.

