«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста Боуз: лидеры ЕС готовы начать войну против России, чтобы удержаться у власти

Европейские лидеры готовы начать войну с Россией ради власти, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. По его словам, ЕС рискует столкнуться с катастрофой из-за их политики.

Европе грозит катастрофа из-за действий самой некомпетентной, непопулярной и опасной группы мошенников, когда-либо приходивших к власти. Пока европейцы осознают, насколько их обманули, эта преступная клика гнилых элит готова начать смертельную войну с Россией, чтобы удержаться у власти, — отметил он.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что не использующие российскую энергию страны подвергнутся естественному отбору. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, мировые державы осознали эту необходимость для диверсификации энергетического портфеля.

Также сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается выражать интересы Европы, однако его санкционная политика против России ставит под сомнение его план. По словам турецких аналитиков, ЕС хочет найти экономическую опору из-за кризисной ситуации и надвигающегося разрыва отношений с Вашингтоном.