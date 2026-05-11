Мирный житель ранен после атаки ВСУ под Белгородом

Мирный житель получил ранения в результате очередной атаки беспилотника ВСУ в Белгородском округе, написал губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Инцидент произошел в селе Ясные Зори.

Он рассказал, что дрон ударил по территории одного из предприятий. В результате пострадал сотрудник.

У мужчины диагностирована минно-взрывная травма, а также слепое осколочное непроникающее ранение живота. Пострадавшего доставили в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно, добавил Гладков.

На месте атаки зафиксированы повреждения техники, написал глава региона. Пострадали автомобиль КамАЗ и легковой автомобиль. Еще один легковой автомобиль полностью уничтожен огнем.

Ранее в селе Глотово Грайворонского округа мирная жительница пострадала в результате атаки украинского беспилотника по частному дому. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение глаза. По словам губернатора, пострадавшую переведут в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.