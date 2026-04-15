Аллергикам дали советы, как легко пережить период цветения деревьев

В дни максимальной концентрации пыльцы аллергикам стоит хранить уличную одежду и обувь в чехлах, реже проветривать комнаты, а после этого сразу делать влажную уборку, рассказала NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Попова. Также она посоветовала использовать кондиционеры с НЕРА-фильтрами.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что перевод аллергиков на удаленку является неэффективной мерой. По его словам, такой формат работы не решает ключевую проблему, так как люди с аллергией реагируют на раздражители в любой обстановке. Он отметил, что нужно более эффективное решение проблемы.