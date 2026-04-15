Аллергикам дали советы, как легко пережить период цветения деревьев

В дни максимальной концентрации пыльцы аллергикам стоит хранить уличную одежду и обувь в чехлах, реже проветривать комнаты, а после этого сразу делать влажную уборку, рассказала NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Попова. Также она посоветовала использовать кондиционеры с НЕРА-фильтрами.

Как обустроить свой быт, если у тебя аллергия на пыльцу растений? В дни максимальной концентрации пыльцы не выходите на улицу, уличную одежду и обувь храните в чехлах, реже проветривайте помещение и сразу после проводите влажную уборку, используйте кондиционеры с НЕРА-фильтрами, — посоветовала Попова.

Она добавила, что после прихода домой аллергикам стоит принять душ и смыть с тела и головы пыльцу. Также она порекомендовала постирать шторы после окончания периода цветения. Кроме того, Попова призвала людей, страдающих аллергией, по возможности не выходить на улицу.