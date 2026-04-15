15 апреля 2026 в 17:50

Аллергикам дали советы, как легко пережить период цветения деревьев

Иммунолог Попова: аллергикам в период цветения стоит реже проветривать комнаты

В дни максимальной концентрации пыльцы аллергикам стоит хранить уличную одежду и обувь в чехлах, реже проветривать комнаты, а после этого сразу делать влажную уборку, рассказала NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Попова. Также она посоветовала использовать кондиционеры с НЕРА-фильтрами.

Как обустроить свой быт, если у тебя аллергия на пыльцу растений? В дни максимальной концентрации пыльцы не выходите на улицу, уличную одежду и обувь храните в чехлах, реже проветривайте помещение и сразу после проводите влажную уборку, используйте кондиционеры с НЕРА-фильтрами, — посоветовала Попова.
Она добавила, что после прихода домой аллергикам стоит принять душ и смыть с тела и головы пыльцу. Также она порекомендовала постирать шторы после окончания периода цветения. Кроме того, Попова призвала людей, страдающих аллергией, по возможности не выходить на улицу.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что перевод аллергиков на удаленку является неэффективной мерой. По его словам, такой формат работы не решает ключевую проблему, так как люди с аллергией реагируют на раздражители в любой обстановке. Он отметил, что нужно более эффективное решение проблемы.

Общество
советы врачей
аллергии
цветения
Анна Акимова
