Онищенко оценил идею отправить аллергиков на удаленку

Перевод аллергиков на удаленку является неэффективной мерой, заявил NEWS.ru академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, такой формат работы не решает ключевую проблему, так как люди с аллергией реагируют на раздражители в любой обстановке.

Удаленки мало. Аллергики реагируют на пыльцу конкретных растений, прежде всего сезонных. Неизвестно, где такие люди хуже реагируют на пыльцу: дома или на работе. Поэтому это сегодня не совсем корректная мера. Может, стоит более серьезное что-то предложить? Лечение сейчас тоже проводят. Единственное, что люди не ходят туда. Но есть такие аллергики, которым надо менять место жительства, даже уезжать из региона на период цветения, но это отдельная тема. И просто одним предложением ее не сформулируешь, — пояснил Онищенко.

Ранее депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением установить единый механизм временного перевода на удаленную работу сотрудников и учащихся с аллергией. В документе указано, что сезонное воздействие пыльцы, пыли и других аллергенов может ухудшать самочувствие.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее заявил, что аллергикам необходимо выдавать сертификаты на очистители воздуха. Он обратился с соответствующей инициативой к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.