В Кузбассе местный житель разгромил дом соседки молотком

В Кузбассе местный житель разгромил молотком дом соседки, сообщает VSE42.RU. Фигурант дела состоит на учете в психоневрологическом диспансере — его помогли вычислить соседи потерпевшей.

В настоящее время подозреваемый проходит принудительное лечение в психиатрической больнице, после которого примет участие в следственных действиях в качестве подозреваемого, — сообщили в УМВД региона.

На мужчину завели уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Ему грозит до двух лет заключения.

Ранее сообщалось, что жителя Крыма отправили на принудительное лечение после убийства матери и брата. Суд вынес постановление о применении мер медицинского характера в отношении 27-летнего жителя села Войково.