В Кремле озвучили ожидания по перемирию на Ближнем Востоке Песков: в Кремле надеются на сохранение перемирия на Ближнем Востоке

Россия надеется, что режим прекращения огня на Ближнем Востоке продолжится и удары по Ирану не возобновятся, заявил изданию India Today пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Москве довольны тем, что удары по республике прекратились.

Мы надеемся, что так и останется, что ситуация никогда не вернется обратно к ударам, — сказал Песков.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран пока не подтверждает договоренность с Вашингтоном о продлении перемирия. Так он прокомментировал сообщения в СМИ, что страны «в целом дали согласие» на продление режима прекращения огня. Дипломат подчеркнул, что США должны доказать свой серьезный подход.

До этого руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко отметил, что Иран не примет условие президента США Дональда Трампа по отказу от ядерного оружия. По его словам, после нападения американцев Тегеран убедился в необходимости его наличия. Политолог предположил, что основной причиной нападения США на Иран стало не ядерное оружие, а контроль над нефтью.