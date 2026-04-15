Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 18:53

В Кремле озвучили ожидания по перемирию на Ближнем Востоке

Песков: в Кремле надеются на сохранение перемирия на Ближнем Востоке

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия надеется, что режим прекращения огня на Ближнем Востоке продолжится и удары по Ирану не возобновятся, заявил изданию India Today пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Москве довольны тем, что удары по республике прекратились.

Мы надеемся, что так и останется, что ситуация никогда не вернется обратно к ударам, — сказал Песков.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран пока не подтверждает договоренность с Вашингтоном о продлении перемирия. Так он прокомментировал сообщения в СМИ, что страны «в целом дали согласие» на продление режима прекращения огня. Дипломат подчеркнул, что США должны доказать свой серьезный подход.

До этого руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко отметил, что Иран не примет условие президента США Дональда Трампа по отказу от ядерного оружия. По его словам, после нападения американцев Тегеран убедился в необходимости его наличия. Политолог предположил, что основной причиной нападения США на Иран стало не ядерное оружие, а контроль над нефтью.

Власть
Россия
США
Иран
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кремль назвал сроки восстановления баланса на нефтяном рынке
В Кремле назвали условие для решения проблем с Венгрией
Футбольного судью застрелили прямо на матче
Отец Илона Маска рассказал о России будущего
Устроивший поножовщину в Амстердаме украинец готов повторить резню
Песков указал на право Ирана развивать атомную энергетику
«Кто что блокирует»: в Кремле затруднились с оценкой блокады Ормуза
Эксперт раскрыл, для кого хотят легализовать VPN в России
«Не наша война»: Кремль ответил на вопрос о военной поддержке Ирана
Песков указал на долгосрочность последствий конфликта вокруг Ирана
Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите БРИКС в Индии
У стримера случилась передозировка в прямом эфире
Россия выступила за свободу судоходства в Персидском заливе
В Кремле оценили будущие отношения между Россией и Ираном
Визит на Украину, лицо зла, работа за вкусняшки: как живет Борис Джонсон
«Канье Уэст» перепел «Седую ночь» и взорвал интернет: детали, новый хит
Иран назвал условие для следующего раунда переговоров с США
«Могло бы быть хорошим решением»: Песков об отказе США по иранскому урану
Трампа втоптали в Ормуз. Дерзкий план против США созрел в ЕС: что известно
Стало известно, каким видом аллергии чаще всего страдают россияне
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.