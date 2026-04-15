На юге Москвы нашли хостел с 3 тыс. мигрантов

В хостеле на юге Москвы, в районе Коммунарка, где проживали более 3,5 тыс. мигрантов, прошли проверки с участием военных следователей, полицейских и Росгвардии, сообщил сотрудник Военного следственного управления СК России по Москве Олег Власов в беседе с ИС «Вести». По его словам, в результате были обнаружены нарушения, касающиеся воинского учета.

В ходе рейда проверено более 3,5 тыс. человек. Из них 71 доставлены в отделы полиции для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности и 35 — в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, — сказал Власов.

Силовики проверяли документы мигрантов, а также оценивали знание русского языка. Власов добавил, что только с начала года выявлено более 250 новых россиян, которые не встали на воинский учет.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Москве группу выходцев из стран Центральной Азии в возрасте от 22 до 38 лет, которые незаконно проникли в здание Центра детского творчества с целью кражи. Злоумышленников поймали сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.