15 апреля 2026 в 13:37

Мигранты пытались незаконно проникнуть в столичный детский центр

В Москве задержали мигрантов, которые незаконно проникли в детский центр

Сотрудники Росгвардии в Москве задержали компанию, которая незаконно проникла в здание Центра детского творчества, чтобы его обокрасть, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Выяснилось, что задержанные приехали в столицу из стран Центральной Азии, им от 22 до 38 лет.

Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали группу лиц, незаконно проникших в здание Центра детского творчества с целью хищения, — сказано в сообщении.

Ранее во Владикавказе вооруженный мужчина совершил нападение на букмекерскую контору. Злоумышленника нейтрализовали сотрудники Росгвардии. При этом во время задержания мужчина получил огнестрельное ранение в ногу.

До этого в подмосковном поселке Голубое сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего мужчину, который в обнаженном виде выбежал на дорогу и начал ломать боковые зеркала у припаркованных автомобилей. Правоохранители заметили его, возвращаясь со службы.

Кроме того, в Москве сотрудники Росгвардии задержали 44-летнюю женщину, приехавшую из Перми. Она устроила дебош в хостеле. Инцидент произошел на Монтажной улице на востоке столицы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Долина сверкнула украшениями за сотни тысяч рублей после скандала с квартирой
Трамп вспомнил, для чего США нужна Гренландия
«Много загадок»: стало известно, может ли Германия создать аналог «Гераней»
Ветеринар рассказал интересный факт о вакцинах для животных
Стало известно, почему США не просят Украину помочь с блокадой портов Ирана
«Вышли и порубились»: глава Fight Nights о турнире «Все против медифутбола»
США усиливают группировку на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном
Двое жителей Татарстана задержаны в Крыму за помощь мошенникам
В Госдуме сделали неутешительный прогноз для Молдавии после выхода из СНГ
Психолог назвала причины жестокости подростков
Несовершеннолетняя девушка подожгла автомобиль полиции в Чувашии
Появилась информация о погибших при стрельбе в школе на юго-востоке Турции
Звезды протестировали новую студию «Авторадио»
Названа острая проблема, которую обнажил конфликт США с Ираном
Один редкий вид попугаев переселили в уличный вольер Московского зоопарка
Путин оценил уровень безработицы в России
Путин раскрыл причины снижения ВВП
Раскрыто, кто определит формат проведения «Бессмертного полка» в 2026 году
Жена израильского дипломата разнесла две машины в центре Петербурга
Эксперт по ЖКХ ответил, чем для Пугачевой обернется неоплата коммуналки
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

