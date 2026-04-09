Голый хулиган сломал зеркала машин и попал на видео Росгвардия: в Подмосковье голый мужчина задержан за поломку зеркал автомобилей

Сотрудники Росгвардии задержали в подмосковном поселке Голубое 38-летнего мужчину, который в обнаженном виде выбежал на проезжую часть и начал ломать боковые зеркала у припаркованных машин, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Стражи порядка заметили гражданина, когда возвращались со службы.

На опубликованных кадрах отчетливо видно, как мужчина яростно отламывает зеркало автомобиля. Правоохранители незамедлительно отреагировали на происходящее и пресекли хулиганские действия. Дебошир был задержан на месте. Для дальнейшего разбирательства и составления протокола его передали сотрудникам полиции.

Ранее в центре Санкт-Петербурга девушка получила травму головы в результате конфликта с курильщиком. Инцидент произошел вечером на остановке у станции метро «Лиговский проспект».

До этого в Москве задержали мужчину в хостеле на юго-западе столицы из-за пьяного дебоша. Росгвардию вызвала администратор гостиницы. Нетрезвый мужчина сломал защитную сетку и выпрыгнул на улицу через окно.