Кремль назвал сроки восстановления баланса на нефтяном рынке

Последствия конфликта на Ближнем Востоке серьезно влияют на мировые энергетические рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today. По его словам, выпавшие объемы нефти из Персидского залива нельзя заместить одномоментно.

Треть добычи нефти в Персидском заливе выведена из оборота. Мировой рынок нефти становится очень хрупким и уязвимым. И, конечно же, потеря этого значительного объема приводит к очень негативным последствиям. И это нельзя компенсировать в одночасье, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков пояснял, что Россия готова оставаться надежным поставщиком энергоносителей на разные рынки, в том числе европейский. Мировой спрос на отечественную нефть продолжает оставаться крайне высоким, добавил он.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил реакцию Евросоюза на энергетический кризис с отложенным будильником. По его мнению, европейцы медленно начинают ощущать масштаб проблемы, но еще не готовы к решительным действиям.