15 апреля 2026 в 19:47

Кремль назвал сроки восстановления баланса на нефтяном рынке

Песков: нефть из Персидского залива невозможно быстро заменить

Последствия конфликта на Ближнем Востоке серьезно влияют на мировые энергетические рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today. По его словам, выпавшие объемы нефти из Персидского залива нельзя заместить одномоментно.

Треть добычи нефти в Персидском заливе выведена из оборота. Мировой рынок нефти становится очень хрупким и уязвимым. И, конечно же, потеря этого значительного объема приводит к очень негативным последствиям. И это нельзя компенсировать в одночасье, — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что рынок стал хрупким и уязвимым. По его оценке, для восстановления баланса потребуется время, а негативные последствия неизбежны.

Ранее Песков пояснял, что Россия готова оставаться надежным поставщиком энергоносителей на разные рынки, в том числе европейский. Мировой спрос на отечественную нефть продолжает оставаться крайне высоким, добавил он.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил реакцию Евросоюза на энергетический кризис с отложенным будильником. По его мнению, европейцы медленно начинают ощущать масштаб проблемы, но еще не готовы к решительным действиям.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
