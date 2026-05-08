Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пенсии станут для немцев «базовой гарантией» в старости, однако на нормальную жизнь их не хватит. Эти слова вызвали резкий протест даже среди членов правящей коалиции бундестага. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объяснил, что на самом деле ждет стариков в ФРГ, как подобные высказывания «закапывают» канцлера и возможен ли раскол политических элит в стране.

Пенсии — это привилегия

Фридрих Мерц на заседании Федерального объединения немецких банков заявил, что пенсии «в лучшем случае могут быть базовой гарантией в старости». Однако нынешних выплат, по его словам, вряд ли хватит для обеспечения высокого уровня жизни «в долгосрочной перспективе». Канцлер посоветовал трудоспособным гражданам республики обеспечивать свою старость за счет корпоративных и частных пенсионных программ.

При этом еще в октябре 2025 года Мерц призвал поднять пенсионный возраст в ФРГ с 65 до 73 лет. Тогда он заметил, что немецкие граждане и так не выходят на покой вовремя, стремясь накопить на достойную старость. Судя по всему, задумка канцлера в том, что сокращение государственных пенсий увеличит степень работоспособности немцев без дополнительных указов сверху.

Но если говорить серьезно, то пенсионная реформа для Германии — это вынужденная мера. Сейчас система пенсионных выплат в стране поддерживается огромными субсидиями из госбюджета: в 2026 году они достигнут €128 млрд — это около четверти от всех затрат казны. Однако лоббируемые Мерцем перемены выглядят странно, поскольку ФРГ давно сделала ставку на трудовых мигрантов — они и должны были поддерживать экономику на том уровне, при котором отчислений на пенсии всем бы хватало.

На деле же что-то пошло не так, и мигранты стали для ФРГ еще одной «бюджетной обузой». Притом что сейчас они составляют приблизительно 25% от совокупной численности населения страны, в 2025 году на социальные пособия для них немецкое правительство потратило €21,7 млрд — и денег многим, вероятно, хватает, чтобы вообще не работать.

Как живут пенсионеры в Германии

Тем временем немецкие пенсионеры не то чтобы купаются в золоте. Даже без новых оригинальных инициатив канцлера они получают в среднем до €1700 в месяц. Но это официальная статистика. Неофициальная же гласит, что до трети пожилых немцев живут на суммы меньше чем €1000 — в первую очередь это касается востока страны.

Средние ежемесячные траты на еду и товары первой необходимости для взрослого человека в ФРГ оцениваются в €563. Добавим сюда коммунальные услуги в размере €200–400 и отдельный счет за электричество, составляющий €75–105. Последний, кстати, может уже в ближайшее время увеличиться на фоне мирового кризиса энергоносителей. А сверху на все это ложится налог в 14% (то есть €238) для тех пенсионеров, которые получают менее €40 000 в год, и 20% для всех, кто превышает этот порог.

В общем, на «карманные расходы» вроде походов в кафе или покупок за пределами базовой потребительской корзины у пенсионера в ФРГ, даже если он действительно получает €1700 в месяц, остается €500–700. Средний чек за ужин в ресторане в Германии — €100 на двоих, особо не разгуляешься. Тем, кто получает госпенсию в размере €1000, о такой роскоши вообще можно забыть. И даже этот скромный доход Мерц хотел бы урезать сильнее.

Все ненавидят Мерца

Предложения канцлера ожидаемо не нашли широкой поддержки в бундестаге. Тим Клюссендорф, генсек входящей в правящую коалицию партии СДПГ, заявил: «Если канцлер хочет сократить государственную пенсию до „базового“ размера, он столкнется с ожесточенным сопротивлением со стороны социал-демократов». Он напомнил, что госпенсия остается «единственным источником дохода для более чем половины жителей Германии», а на востоке страны — для 75% населения.

СДПГ занимает третье место в бундестаге по количеству мандатов — у партии 121 место. На второй позиции — «Альтернатива для Германии» с 151 креслом. В совокупности этих голосов может хватить, чтобы блокировать любое решения лидирующего альянса ХДС/ХСС с их 208 депутатами.

Зачем им это нужно? Мерц становится максимально токсичной политической фигурой. Согласно последним опросам института INSA, 71% немцев недовольны работой канцлера, а 76% — правительства в целом. Но самое главное, что коалицию из ХДС/ХСС и СДПГ положительно оценивают только 16% опрошенных. И это может прозвучать для социалистов как четкий сигнал, что пора от Мерца демонстративно «отскочить».

Впрочем, какие бы заявления ни звучали с высоких трибун Германии, нынешняя политика этой страны все равно приведет к пенсионной реформе. Экономика ФРГ попросту не справляется с социальной нагрузкой, которая будет с каждым годом возрастать. Замедлить процесс могли бы дешевые российские углеводороды, да и просто отмена санкционного давления. Но Германия является одним из главных лоббистов антироссийских санкций в Европе. И можно, конечно, предположить, что Мерца в скором времени ждет отставка — тем более с такими антирейтингами. Но в долгосрочной перспективе для Германии и для немцев это не поменяет ровным счетом ничего.

