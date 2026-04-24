ФРГ решила поиграть в самую сильную армию: вместо бундесвера — вермахт?

Германия намерена обзавестись самой сильной армией в Европе и нарастить ее численность до 460 тыс. человек, говорится в новой стратегии бундесвера. Причина, по словам министра обороны Писториуса, заключается в «российской угрозе». Что из себя представляют сейчас Вооруженные силы ФРГ, как Берлин будет наращивать их численность и почему вместо бундесвера может получиться вермахт — в материале NEWS.ru.

Почему ФРГ приняла военную доктрину

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в эфире телеканала ARD о планах бундесвера увеличить численность солдат до 460 тыс. По словам чиновника, это «не предел, а общее направление, в котором мы движемся». Основной причиной наращивания военных сил он назвал «российскую угрозу». Заявление Писториуса прозвучало в рамках презентации первой в истории ФРГ военной доктрины, в которой, по информации издания Der Spiegel, поставлена цель превратить бундесвер в «самую сильную регулярную армию в Европе».

Спецпредставитель президента России Дмитрий Песков, комментируя появление этого документа, отметил: главное, чтобы «Германию не тянуло туда же, куда уже несколько раз в истории», имея в виду предыдущий опыт милитаризации этой страны в XX веке, что привело к двум мировым войнам.

Где бундесвер найдет людей для пополнения

В 2024 и 2025 годах руководство германской армии неоднократно заявляло о нехватке личного состава и финансирования, а также удручающем материально-техническом состоянии. Уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль в декабре 2024 года указывала, что бундесвер финансируется на 50% от необходимого минимума, и подчеркивала, что решение кадрового вопроса должно стать приоритетом.

В начале апреля Борис Писториус поддержал закон о «модернизации» военной службы, согласно которому молодые немцы обязаны получать разрешение у бундесвера на длительный выезд из страны.

«Министр обороны ФРГ продолжает идеи, озвученные еще бывшим канцлером Олафом Шольцем в феврале 2022 года, о „смене эпох“. Именно тогда впервые было заявлено о необходимости реформировать бундесвер, наращивать его боевые возможности и численность немецкой армии. Писториус повторяет те же тезисы», — отметил в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

По его словам, вопрос увеличения численности вооруженных сил воспринимается в немецком обществе неоднозначно.

«Согласно опросам института Forsa, проведенным в 2025 году, 63% граждан в возрасте от 18 до 29 лет выступают против возвращения обязательного призыва в армию. Недавний закон о новой модели призыва вообще спровоцировал волну массовых молодежных протестов», — напомнил Соколов.

У Берлина есть возможность повысить численность армии по «шведскому методу», уверен Артем Соколов.

«Фактически это анкетирование всех военнообязанных. На основании его результатов высылаются повестки тем, кто максимально подходит для службы. От призыва можно отказаться, но главное, что Министерство обороны бьет по щелям в кадровой политике: наверняка найдется определенное количество желающих начать военную карьеру — и через это бундесвер достигнет плановых показателей», — пояснил ученый.

Почему Вооруженные силы ФРГ отстали на 30 лет

По мнению опрошенных NEWS.ru специалистов, германская армия находится сейчас не в лучшем состоянии, а заявления Писториуса показывают, что бундесвер находится в позиции «догоняющего».

Положение ВС ФРГ ухудшилось еще в девяностых, с окончанием холодной войны, указал Соколов.

«Германия тогда перестала быть прифронтовым государством в рамках НАТО. Поэтому очень многое из того, что сейчас делается, — финансовые вливания и конкретные реформы — это попытка нагнать три упущенных десятилетия. Учитывая постоянное наращивание финансирования бундесвера, некую иную немецкую армию на выходе мы увидим. Главная проблема здесь даже не в экономике, а в том, насколько готово к таким переменам немецкое общество», — отметил эксперт.

По словам политолога Антония Киша, немецкой армии предстоит очень долгий и трудный путь обновления, а виной тому события на Украине.

«Весь мир увидел, что теперь воюют по-новому и новой техникой. И Берлину предстоит долгий путь, чтобы не просто построить, например, тысячи дронов, но и вписать их в общую стратегию боевых действий, обучить операторов, провести слаживание с другими родами войск. А это только дроны, которыми современная война не исчерпывается. Так что заявления Писториуса — это попытка объявить, что бундесвер собирается догонять, доходить до того уровня, который бы позволял считать армию боеспособной», — подчеркнул в беседе с NEWS.ru Киш.

А есть ли у ФРГ деньги на модернизацию бундесвера?

Еще одна проблема, которую отмечают эксперты, — это общее состояние экономики Европы и Германии. У Берлина может получиться создать «самую сильную армию в НАТО и Европе», но только потому, что вооруженные силы остальных стран находятся в еще более плачевном состоянии, считает политолог Юрий Якорь.

«Перед НАТО сейчас стоит острый вопрос — насколько в длиннейшем Альянс будет спонсироваться Вашингтоном. Притом что европейская и немецкая, в частности, военная промышленность в силу событий на Украине разогнана на максимум. А когда Украина закончится — где все эти люди будут зарабатывать? Вот тут Берлин и дает сигнал, что армия будет наращиваться, а все продолжат спокойно работать. В ущерб остальным секторам экономики. Потому что антироссийская истерия — это дорогое удовольствие. Получится как в том анекдоте о повышении цен на водку: „Папа, ты что, теперь будешь меньше пить?“ — „Нет, дети, теперь вы будете меньше есть!“» — отметил в беседе с NEWS.ru эксперт.

Киш уверен, что без участия США Европа столкнется с серьезными трудностями по обеспечению своей обороноспособности.

«На сегодняшний день самая мощная на Европейском континенте армия с реальным боевым опытом есть у России. Противостоять ей самостоятельно бундесвер не сможет. Хоть какие-то шансы будет иметь только общеевропейская армия. Многие говорят, что Украина должна воевать с Россией минимум до 2030 года, чтобы Европа успела построить свою армию. Поэтому, если говорить о сроках, то не ранее 30–40-х годов НАТО сможет создать нечто подобное», — подчеркнул он.

Как из бундесвера создадут вермахт

Еще одной проблемой кадрового состава бундесвера стали неонацистские настроения в его рядах. По информации издания Bild, из армии ФРГ уволили девятерых военнослужащих элитного подразделения десантных войск по причине «обвинений в сексуальных домогательствах, экстремистских взглядах и употреблении наркотиков».

А в 2018 году федеральное управление уголовной полиции Германии раскрыло неонацистский заговор в рядах армии и элитных силовых подразделений страны, целью которого было свержение правительства. В ходе операции было арестовано 200 военнослужащих бундесвера.

Сообщения о массовых неонацистских настроениях в германской армии преувеличены, заверил NEWS.ru политолог Александр Рар.

«Эти настроения проявились в одном-двух элитных полках, но руководство всех виновников разогнало», — подчеркнул эксперт.

Однако, по его словам, опасения вызывает общий милитаристский настрой Берлина. «Европа изменилась за последние годы до неузнаваемости, особенно в этом плане преуспела Германия. Милитаризация пронизывает правительство, промышленность, исследовательские центры, науку, СМИ и общество. Главная декларируемая цель: побороть российский неоимпериализм в Европе», — указал политолог.

По словам Киша, даже если не облекать настроения в Германии в обертку нацистской идеологии, то реваншизм там тлеет до сих пор.

«Так называемая общеевропейская идеология общечеловеческих ценностей — это все благоглупости, а копни чуть глубже — и эти „общечеловеки“ вспомнят и Муссолини, и Гитлера, и Франко. Они в целом уже начали активно вспоминать „былое величие“. Они никогда не забывали, кому проиграли Вторую мировую войну», — подытожил Антоний Киш.

Читайте также:

Германия строит «четвертый рейх»: новые нацисты хотят напасть на Россию

Бундесвер страдает от министра и наци

Мерц вызвал дух Гитлера: немцы оголодают, замерзнут, но будут мстить РФ