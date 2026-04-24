Медведев раскрыл, с кем ведут борьбу наследники победителей ВОВ

Наследники поколения победителей Великой Отечественной войны сегодня вновь встали на путь борьбы с неонацизмом, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что Россия сегодня сражается с теми, кто выступает против ее существования. По его словам, необходимо пресекать любую активность антироссийских сил.

До этого Медведев рассказывал, что в ходе СВО Россия получила доказательства о производстве биологического оружия на Украине. Он также обратил внимание на непрозрачную работу биологических лабораторий стран НАТО, обозначив, что такие риски являются серьезными для безопасности РФ.

Медведев отметил, что текущая ситуация представляет серьезные и недопустимые угрозы для страны. По его мнению, Россия будет продолжать защищать свою биологическую безопасность, поскольку существует риск возникновения новых инфекций.