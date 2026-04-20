Медведев: Россия сражается с теми, кто выступает против ее существования

Россия сегодня сражается с теми, кто выступает против ее существования, заявил во время III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые передает РИА Новости, необходимо пресекать любую активность антироссийских сил.

Мы с вами единая страна. Страна, которая сегодня на войне. Страна, которая сражается с теми, кто не хочет, чтобы наша страна была, — подчеркнул он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России прокомментировал в своих соцсетях публикацию Министерства обороны РФ с перечнем европейских предприятий, выпускающих дроны для Украины. По мнению политика, данное сообщение военного ведомства следует воспринимать максимально дословно.

Кроме того, Медведев рассказывал, что в ходе СВО Россия получила доказательства о производстве биологического оружия на Украине. Он также обратил внимание на непрозрачную работу биологических лабораторий стран НАТО, обозначив, что такие риски являются серьезными для безопасности РФ.