20 апреля 2026 в 11:01

Медведев объяснил, с кем на самом деле сражается Россия

Медведев: Россия сражается с теми, кто выступает против ее существования

Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия сегодня сражается с теми, кто выступает против ее существования, заявил во время III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые передает РИА Новости, необходимо пресекать любую активность антироссийских сил.

Мы с вами единая страна. Страна, которая сегодня на войне. Страна, которая сражается с теми, кто не хочет, чтобы наша страна была, — подчеркнул он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России прокомментировал в своих соцсетях публикацию Министерства обороны РФ с перечнем европейских предприятий, выпускающих дроны для Украины. По мнению политика, данное сообщение военного ведомства следует воспринимать максимально дословно.

Кроме того, Медведев рассказывал, что в ходе СВО Россия получила доказательства о производстве биологического оружия на Украине. Он также обратил внимание на непрозрачную работу биологических лабораторий стран НАТО, обозначив, что такие риски являются серьезными для безопасности РФ.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

