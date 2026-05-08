Мошенники начали обманывать российских дачников

Мошенники начали создавать поддельные интернет-магазины с товарами для дачи, чтобы выманивать деньги у покупателей, сообщил ТАСС эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава. По его словам, в этом году в стране широко распространились фишинговые сайты, которые имитируют торговые площадки с садовой техникой и дачным инвентарем.

Пользователям предлагают большие скидки на теплицы, инструменты и удобрения. Однако после того как человек переводит полную предоплату, «продавец» исчезает и перестает выходить на связь.

Кучава отметил, что для повышения доверия злоумышленники используют искусственный интеллект. С его помощью они создают реалистичные изображения товаров, чтобы фальшивые сайты выглядели как настоящие интернет-магазины.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал об обмане пенсионеров обещаниями о денежном выигрыше. По словам эксперта, мошенники пытаются завоевать доверие жертвы, выдавая себя за представителей официальных структур.

До этого юрист Александр Хаминский заявил, что банкам необходимо усилить контроль за операциями пенсионеров, особенно за нетипичными, чтобы эффективнее бороться с мошенниками.