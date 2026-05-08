«Заслуживает жестокой смерти»: в США сделали дерзкое заявление по Украине Риттер: если Украина атакует Россию 9 мая, то заслужит суровое наказание

Если Украина решил атаковать Москву в День Победы, это приведет к суровому наказанию, заявил военный аналитик, экс-офицер разведки США Скотт Риттер на YouTube-канале. Украина, по его словам, «заслуживает жестокой смерти» в случае запуска дронов по России 9 мая.

Он также отметил, что в настоящее время обсуждаются контакты между Россией и США и возможные параметры так называемой большой сделки. Риттер добавил, что ранее у Киева, по его оценке, были возможности для мирного урегулирования конфликта.

Ранее вступило в силу перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Режим прекращения огня введен в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне.

До этого руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков заявил: президент Украины Владимир Зеленский срывает перемирия по указке британских элит. Он объяснил свое мнение тем, что Лондон не заинтересован в завершении украинского конфликта.