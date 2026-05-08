Усольцевы убиты? Стали известны новые подробности об исчезновении семьи

Правоохранительные органы продолжают расследование исчезновения семьи Усольцевых. Что известно о поисках, могли ли их убить?

Могли ли Усольцевых убить

В пропаже семьи Усольцевых в Красноярском крае может быть замешана банда нелегальных рубщиков леса. Такая версия прозвучала в эфире «Пусть говорят» на Первом канале. Местные жители утверждают, что в окрестных лесах действует группа, незаконно заготавливающая древесину и запугивающая людей.

По их словам, участники таких бригад ведут себя агрессивно и непредсказуемо. Не исключается, что Усольцевы могли случайно выйти на место вырубки и стать свидетелями незаконной деятельности. В этом случае их могли убить, а тела — скрыть.

Ищут ли сейчас Усольцевых

Снежный покров в районе Кутурчинского Белогорья, где в сентябре 2025 года во время туристического похода бесследно исчезли Усольцевы, может сохраняться вплоть до июля, заявила глава администрации Минского сельсовета Красноярского края Наталья Бондарь. По ее словам, в мае в тех местах все еще лежит много снега, и выходить на поиски опасно.

«Сейчас поиски начинать рано. У нас еще снег лежит. Я говорю конкретно на Кутурчинском Белогорье. Снег там обычно лежит до середины июня, даже до начала июля. Конечно, на солнечной стороне может и подтаять, но это не масштабное таяние снега», — заявила собеседница агентства.

Что случилось с Усольцевами

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью и собакой 28 сентября прошлого года отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь.

Во время следственных мероприятий правоохранители осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег. Также было установлено, что незадолго до пропажи Усольцевых видели двое туристов. Поиски семьи велись до 12 октября, однако были прекращены из-за сложных погодных условий.

Участок тайги в Красноярском крае, где пропала семья, принадлежит компаньону Сергея Усольцева, а также директору турбазы, где они ночевали накануне исчезновения. Таким образом, как написал источник, появилось предположение о том, что Усольцевы отправились в поход не с туристической целью, а для проведения деловых переговоров.

Уточняется, что во время остановки на ночлег Усольцевы пользовались не баней на территории базы, а личной — администратора.

«Получается, что Усольцевы были не просто клиентами. Возможно, в доме вместе с парением проходили и серьезные деловые разговоры», — говорится в статье.

