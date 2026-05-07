Апрельские холода, ливни и западный циклон: погода в Москве в конце недели

В конце недели в Москву придет волна похолодания, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Какая погода ожидается в российской столице 9 и 10 мая?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, в конце недели в Москве будет стоять апрельская погода.

«Предстоящие праздничные и выходные дни в метеорологическом отношении будут некомфортными. В День Победы погода будет нелетная! На столицу нашей Родины выйдет волновой циклон с запада, откуда и произойдет ухудшение метеоусловий. В Москве будет пасмурно, дождливо и прохладно. За сутки на каждый квадратный метр улиц прольется до 5–6 литров воды. Ночью и утром — от +6 до +9 градусов, днем — всего +9–12 градусов, что соответствует многолетним показателям апреля. В воскресенье в сумерках, в условиях дождливой погоды, похолодает до +5–8 градусов, днем — в теплом секторе — облачно с прояснениями, местами будет накрапывать слабый дождь, и немного потеплеет до +12–15 градусов», — отметил он.

По информации метеосервисов, в субботу, 9 мая, ожидается облачная погода с небольшим, местами умеренным дождем. В ночные часы столбики термометров покажут около +8 градусов, в области — от +5 до +10 градусов. Днем воздух прогреется до +13–15 градусов, по области — до +11–16 градусов. Температурный фон окажется на несколько градусов ниже климатической нормы, а порывы северо-западного ветра будут достигать 12–15 м/с. Несмотря на осадки, они будут носить кратковременный характер и не должны помешать праздничным мероприятиям.

В воскресенье, 10 мая, характер погоды в российской столице существенно не изменится, но количество осадков может уменьшиться. Сохранится вероятность кратковременных дождей, но они будут идти лишь местами. Ночью температура будет колебаться от +4 до +9 градусов, а днем воздух прогреется до +10–15 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в регион в выходные дни придет небольшое потепление.

«Фон дневной температуры с пятницы, 8 мая, повышается, но жарко не будет, максимальные температуры по области в этот период достигнут +12–17 градусов, а повышение будет плавным к 11 мая. Но надо отметить и холодные ночи по области, так как воздушная масса над нашим регионом прохладная, а ясного неба будет достаточно в течение всего периода, то понижение в ночные часы будет до 0 градусов, а по северу области практически каждую ночь вероятны отрицательные температуры до −3 градусов», — отметил он.

По данным метеоцентров, в Северной столице 9 мая днем воздух прогреется до +15 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +4 градусов. Ветер слабый. Существенных осадков не прогнозируется. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

В воскресенье, 10 мая, днем воздух прогреется до +17 градусов. Ночная температура составит от +7 до +9 градусов. Сильных осадков не ожидается. Ветер будет умеренным.

