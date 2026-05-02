02 мая 2026 в 07:45

Назван месяц, когда может проясниться ситуация с семьей Усольцевых

Снег в месте пропажи Усольцевых под Красноярском может растаять только в июле

Семья Усольцевых Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
Снежный покров в районе Кутурчинского Белогорья, где в сентябре 2025 года во время туристического похода бесследно исчезла семья Усольцевых, может сохраняться вплоть до июля, заявила ТАСС глава администрации Минского сельсовета Красноярского края Наталья Бондарь. По ее словам, в мае в тех местах все еще лежит много снега, и выходить на поиски опасно.

Сейчас поиски начинать рано. У нас еще снег лежит. Я говорю конкретно на Кутурчинском Белогорье. Снег там обычно лежит до середины июня, даже до начала июля. Конечно, на солнечной стороне может и подтаять, но это не масштабное таяние снега, — заявила собеседница агентства.

Ранее в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале была озвучена версия о возможной причастности к исчезновению семьи Усольцевых группы нелегальных лесорубов. Местные жители рассказывают, что в окрестных лесах действует бригада, которая незаконно заготавливает древесину и запугивает людей. Члены такой группы ведут себя агрессивно и непредсказуемо.

До этого бывший следователь СК России Василий Козлов сообщил, что операторы сотовой связи способны помочь следствию в розыске семьи Усольцевых. Они могут предоставить данные об абонентах. Если исчезновение произошло вблизи населенного пункта, сотрудники СК могут запросить некоторые данные.

