25 апреля 2026 в 06:07

Экс-следователь назвал способ помочь в деле Усольцевых

Экс-следователь Козлов заявил, что сотовые операторы помогут в деле Усольцевых

Семья Усольцевых Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
Сотовые операторы могут помочь следствию в поисках пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых, сообщил РИА Новости экс-следователь СК России Василий Козлов. По его словам, они могут помочь предоставить данные об абонентах.

Если исчезновение было возле населенного пункта, то сотрудники СК могут запросить так называемый «купол», объяснил Козлов. Речь идет об одновременном запросе ко всем операторам.

Это запрос ко всем операторам сотовой связи по судебному решению сведений обо всех телефонных соединениях с указанием базовых станций мест соединений, данных об абонентах и телефонах с конкретного участка местности, — пояснил Козлов.

Он уточнил, что так можно установить всех людей, которые находились на указанной территории в период исчезновения семьи, особенно в день пропажи. Далее можно проверить этих граждан на возможную причастность к преступлению. Также можно выявить тех, кто ранее в данной местности не появлялся.

Ранее доброволец пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае Серафима Чооду рассказал о возобновлении поиска семьи Усольцевых. Они пропали в прошлом сентябре в тайге.

Общество
Россия
Усольцевы
Следственный комитет
