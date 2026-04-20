Доброволец рассказала о возобновлении поиска Усольцевых

Доброволец «ЛизаАлерт» Чооду: поиски Усольцевых не вошли в активную фазу

Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети
Поиски семьи Усольцевых, пропавших в прошлом сентябре в тайге, на данный момент не находятся в активной фазе, рассказала 360.ru доброволец пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае Серафима Чооду. Она отметила, что действия, проводимые сейчас, необходимо для определения объема работ и последующего формата.

Сообщается, что обследование местности возобновили по запросу Следственного комитета. Перед отправкой поисковых отрядов местность проверили с помощью дронов — целью было протестировать беспилотники и оценить их результативность в обследовании территории.

Ранее были опубликованы новые фотографии с места поисков пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых. Специалисты обследовали окрестности горы Буратинка и лога Мальвинка, а также район села Кутурчин Партизанского района.

Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

