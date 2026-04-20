Доброволец рассказала о возобновлении поиска Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых, пропавших в прошлом сентябре в тайге, на данный момент не находятся в активной фазе, рассказала 360.ru доброволец пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае Серафима Чооду. Она отметила, что действия, проводимые сейчас, необходимо для определения объема работ и последующего формата.

Сообщается, что обследование местности возобновили по запросу Следственного комитета. Перед отправкой поисковых отрядов местность проверили с помощью дронов — целью было протестировать беспилотники и оценить их результативность в обследовании территории.

Ранее были опубликованы новые фотографии с места поисков пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых. Специалисты обследовали окрестности горы Буратинка и лога Мальвинка, а также район села Кутурчин Партизанского района.