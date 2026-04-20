Появились новые кадры с места поисков Усольцевых в красноярской тайге

Опубликованы новые фотографии с места поисков пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых. Как сообщили в пресс-службе регионального государственного казенного учреждения «Спасатель», очередная фаза поисковой операции стартовала 17 апреля по заявке следователей.

Специалисты работали на протяжении трех дней, но их усилия не увенчались успехом. Они обследовали окрестности горы Буратинка и лога Мальвинка, а также район села Кутурчин Партизанского района. За три дня спасатели изучили более 120 километров горно-таежных троп и дорог.

Ранее сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда обследовали на снегоходах и пешком 63 км тайги в районе предполагаемого исчезновения семьи Усольцевых. Поиски пока не дали результата, и местонахождение Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины остается неизвестным.

Гид из Красноярского края Алексей Исиченко, который участвовал в осенних поисках супругов и ребенка, заявил NEWS.ru, что шансы обнаружить какие-либо следы семьи Усольцевых минимальны. Он пояснил, что в апреле в районе Кутурчинского Белогорья, где произошла пропажа, сохраняется большое количество снега.