10 мая 2026 в 13:40

Песков назвал «ненормальными» антироссийские высказывания в Ереване

Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести» выразил обеспокоенность тем, что официальные и общественные площадки Еревана служат для нападок на Россию. В Кремле напомнили, что подобная риторика недопустима для союзного государства.

Ненормальным только является то, что в Ереване дали площадку для абсолютно антироссийских высказываний. Вот это ненормально, не вяжется с духом отношений наших с Ереваном, — заявил Песков.

По мнению российской стороны, подобные инциденты наносят серьезный урон атмосфере доверия между двумя странами. Москва рассчитывает, что руководство Армении учтет эти риски при выстраивании дальнейшего межгосударственного диалога.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков объяснил, что при разрыве связей Армении с Россией больше всего от этого проиграет армянский народ, а правительство республики получит только краткосрочные выгоды. При этом правительство Армении на сегодняшний день вряд ли способно довести страну до прямого противостояния с РФ, убежден парламентарий.

