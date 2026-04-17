Красноярский гид рассказал, каковы шансы обнаружить Усольцевых в апреле

Шансы обнаружить следы пропавшей семьи Усольцевых минимальны, рассказал NEWS.ru гид из Красноярского края Алексей Исиченко, который принимал участие в поисках супругов и их дочери осенью. По его словам, в апреле в районе Кутурчинского Белогорья, где пропала семья, еще очень много снега.

Там все в снегу. Он начнет таять только в конце мая. У нас в Красноярске-то много снега, а там тем более. На Красноярских Столбах очень много снега. Мы вчера ходили — там местами по пояс, — сказал Исиченко.

Гид пояснил, что в районе пропажи семьи тяжело передвигаться. Снежный покров местами подтаивает и проваливается под ногами, отметил он.

Ранее стало известно, что региональное аварийно-спасательное формирование «Спасатель» возобновит поиски в районе пропажи семьи Усольцевых. Мероприятия будут проходить в период с 17 по 19 апреля.

Как пояснила в беседе с NEWS.ru старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова, спасатели выехали в район пропажи семьи Усольцевых для тестирования техники. По ее словам, новой информации о супругах и их дочери не поступало.