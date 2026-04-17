В СК назвали цель возобновления поиска Усольцевых

Спасатели выехали в район пропажи семьи Усольцевых для тестирования техники, сообщила NEWS.ru старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ ГСУ Следственного Комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова. По ее словам, новой информации о супругах и их дочери не поступало.

Никаких зацепок нет, никаких новых обстоятельств не появилось, никаких данных о том, что они где-то в том или ином месте находятся, нет. Просто сегодня в районе пропажи семьи, в Партизанском районе, проведут облет местности с помощью беспилотников. Задача состоит в том, чтобы опробовать технику, оценить ее, как можно с помощью нее искать людей, — объяснила представитель СК.

Сейчас в районе поиска по-прежнему лежит снег, добавила Арбузова. Она подчеркнула, что проводить поисковые мероприятия нецелесообразно еще как минимум до 1 мая.

Ранее стало известно, что региональное аварийно-спасательное формирование «Спасатель» возобновит поиски в районе пропажи семьи Усольцевых. Мероприятия будут проходить в период с 17 по 19 апреля.