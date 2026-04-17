Спасатели вновь начнут искать Усольцевых

В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью прошлого года, написал ТАСС со ссылкой на сообщение в региональном аварийно-спасательном формировании «Спасатель». Поисковые мероприятия будут проходить в период с 17 по 19 апреля.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь исчезли 28 сентября 2025 года во время туристического похода в Партизанском районе. Семья направлялась в урочище Буратинка в районе поселка Кутурчин, после чего перестала выходить на связь. Поиски считались одними из самых масштабных в регионе, однако их пришлось остановить в конце октября 2025 года из-за ухудшения погоды.

Работы решили возобновить по запросу следствия. У правоохранителей есть несколько версий произошедшего. Так, в ходе расследования стало известно, что в автомобиле семьи не было снаряжения для туристов, однако полиция нашла крупную сумму денег. Также сообщается, что Усольцевы были одеты легко, а двое туристов видели их по дороге к горе.

Последний сигнал телефона главы семьи Сергея зафиксирован вечером в день пропажи, примерно в семи километрах от поселка Кутурчин. Возбуждено уголовное дело. Возглавляет расследование Уярский межрайонный следственный отдел ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии под контролем прокуратуры.

Ранее депутат Законодательного собрания Красноярского края опытный походник Алексей Кулеш нашел несостыковку в одной из популярной версии о пропаже Усольцевых, согласно которой супруги стали жертвами нелегальных золотодобытчиков. Он сообщил, что драгоценный металл далеко от Кутурчина, где исчезли Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина.