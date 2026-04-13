Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 08:00

Поисковики рассказали, можно ли отыскать следы Усольцевых

Центр помощи пропавшим заявил, что следы семьи Усольцевых зимой могли затеряться

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Найти семью Усольцевых после зимнего периода будет достаточно сложно, заявили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям в беседе с РИА Новости. По данным экспертов, следы могли полностью затеряться.

Весной обнаружить пропавшую 28 сентября семью практически невозможно. Тем не менее в организации подчеркивают, что надежда на спасение остается.

В течение зимнего периода следы могут затеряться, и по весне придется искать другие варианты поисков. Наше дело — продолжать поиски, — рассказали в организации.

Двое взрослых и пятилетняя девочка отправились в турпоход в направлении горы Буратинка прошлой осенью и исчезли. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.

До этого сын бесследно пропавшей в тайге Красноярского края с мужем и дочерью Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что примет участие в продолжении поисков семьи. По его словам, он и в прошлом году проходил с поисковиками по 14 часов в сутки.

Ранее депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный походник Алексей Кулеш в беседе с aif.ru отверг версию, согласно которой семья Усольцевых стала жертвой нелегальных золотодобытчиков. По его словам, золото моют далеко от Кутурчина, где исчезли Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина.

Общество
Усольцевы
поиски
следы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число россиян, которые хранят накопления «под матрасом»
ЦИК Венгрии огласила результаты подсчета почти 99% голосов
Овчинский: фотовыставка «Геометрия прогресса» пройдет в Москве
Женщина и ребенок попали под лавину в Дагестане
«В один конец»: Алаудинов о «смешном» обеспечении бойцов ВСУ перед боями
Появились новые детали о преступной деятельности похитителей денег Долиной
В Малайзии задержали два танкера с россиянами на борту
Стало известно, как ФНС борется с незаконным дроблением бизнеса
Назван раздел «Госуслуг», который мошенники используют для обмана россиян
Женщина пострадала из-за детонации дрона в Белгородской области
Небо над Ярославлем временно «закрылось» для полетов
Один человек пострадал при атаке ВСУ на Грайворон
Трамп осадил папу римского за критику операции США против Ирана
Суд оставил Костю Большого без яхт-клуба
Психосоматолог назвала неочевидную причину болей в спине
Ожесточенный ночной штурм, «прятки» с БПЛА: новости СВО к утру 13 апреля
Поисковики рассказали, можно ли отыскать следы Усольцевых
Посольство России в Турции начало принимать экстренные меры
Российское небо превратилось в кладбище для дронов ВСУ
Силы ПВО отработали в Ростовской области
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.