Поисковики рассказали, можно ли отыскать следы Усольцевых Центр помощи пропавшим заявил, что следы семьи Усольцевых зимой могли затеряться

Найти семью Усольцевых после зимнего периода будет достаточно сложно, заявили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям в беседе с РИА Новости. По данным экспертов, следы могли полностью затеряться.

Весной обнаружить пропавшую 28 сентября семью практически невозможно. Тем не менее в организации подчеркивают, что надежда на спасение остается.

В течение зимнего периода следы могут затеряться, и по весне придется искать другие варианты поисков. Наше дело — продолжать поиски, — рассказали в организации.

Двое взрослых и пятилетняя девочка отправились в турпоход в направлении горы Буратинка прошлой осенью и исчезли. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.

До этого сын бесследно пропавшей в тайге Красноярского края с мужем и дочерью Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что примет участие в продолжении поисков семьи. По его словам, он и в прошлом году проходил с поисковиками по 14 часов в сутки.

Ранее депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный походник Алексей Кулеш в беседе с aif.ru отверг версию, согласно которой семья Усольцевых стала жертвой нелегальных золотодобытчиков. По его словам, золото моют далеко от Кутурчина, где исчезли Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина.