«Конечно»: сын пропавшей в тайге Усольцевой сделал заявление Сын пропавшей в тайге Усольцевой снова примет участие в поисках семьи

Сын бесследно пропавшей в тайге Красноярского края с мужем и дочерью Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что примет участие в продолжении поисков семьи. По его словам, которые передает РИА Новости, он и в прошлом году проходил с поисковиками по 14 часов.

Конечно [буду], во время первых поисков я по 14 часов в день ходил, — сказал Баталов.

Ранее сибирский охотник Александр Багаев заявил, что семья Усольцевых, исчезнувшая в Красноярском крае в сентябре 2025 года во время пешего похода, вероятно, погибла в результате внезапной ссоры, после чего их останки были вывезены. По мнению мужчины, отсутствие каких-либо следов в районе поселка Кутурчин служит подтверждением данной версии.

Кроме того, бывший спасатель и альпинист Юрий Раилко, участвовавший в поисковой операции, заявил, что семья Усольцевых, пропавшая в красноярской тайге, вероятно, столкнулась с незаконными добытчиками золота либо с так называемыми черными лесорубами.