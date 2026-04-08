В популярной версии исчезновения Усольцевых нашли важную несостыковку

Депутат Законодательного собрания Красноярского края опытный походник Алексей Кулеш в беседе с aif.ru отверг версию, согласно которой семья Усольцевых стала жертвой нелегальных золотодобытчиков. По его словам, золото моют далеко от Кутурчина, где исчезли Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина.

Не готов согласиться с такой версией по причине отсутствия в том месте, где пропали Усольцевы, необходимых элементов, — подчеркнул парламентарий.

Ранее альпинист Юрий Раилко выразил мнение, что Усольцевы могли стать жертвами браконьеров. Они могли случайно ранить или убить одного из членов семьи, а остальных ликвидировать как свидетелей. По словам эксперта, если эта версия подтвердится, то тела Усольцевых вряд ли найдут.

До этого сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что не собирается оформлять юридическое признание своих близких умершими. Согласно российскому законодательству, человека можно признать умершим, если в течение пяти лет нет сведений о его местонахождении по месту жительства.