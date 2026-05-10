10 мая 2026 в 13:33

Назван политик, который может представить ЕС на переговорах по Украине

Политолог Самонкин: Фицо может стать переговорщиком от Евросоюза по Украине

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Shutterstock/FOTODOM
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может представлять Евросоюз на переговорах по Украине, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, это возможно при поддержке президента США Дональда Трампа.

Теоретически Фицо может в будущем стать участником переговорного процесса от Европы, если американцы и Трамп вернутся в большую повестку. Трамп и Фицо — это политики, с которыми надо разговаривать. Европейские страны должны представлять национально ориентированные силы, а не те политики, которые грезят войной и зарабатыванием денег — эта глобалистская элита, ― сказал Самонкин.

Он отметил, что вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине с Фицо гораздо перспективнее, чем с главой Евродипломатии Каей Каллас или главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Фицо — единственный здравомыслящий европейский политик, который, несмотря на все угрозы и шантаж, прилетел в Россию на День Победы и провел двухсторонние переговоры с Путиным, добавил политолог.

Отношения Словакии с Россией сейчас находятся на уровне подъема, как и с другими отдельно взятыми европейскими странами. Речь идет о Венгрии, Чехии, Португалии, Турции. Фицо говорил не только о долгосрочных экономических проектах, но и мысленно подозревал, что, если он прилетит в Москву, на него на следующий день обрушится критика с звонками, допросами и вопросами. Однако политику, который ориентирован на национальные интересы страны, абсолютно безразлично, что о нем будут думать в Брюсселе или за океаном, ― резюмировал Самонкин.

Ранее Фицо заявил, что ожидает серьезный интерес со стороны лидеров стран Евросоюза к его встрече с Путиным, которая состоялась в Москве во время празднования Дня Победы. Он отметил, что главы европейских государств вот-вот начнут ему названивать.

Софья Якимова
С. Якимова
