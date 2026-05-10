«Каких-то разъяснений»: Песков о позиции РФ по визиту Зеленского в Ереван Песков: Россия ожидает от Армении разъяснений из-за заявлений Зеленского

Российская сторона хотела бы получить от официального Еревана разъяснения в связи с прозвучавшими на территории Армении антироссийскими заявлениями украинского президента Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для ИС «Вести». По мнению российской стороны, подобные инциденты наносят серьезный урон атмосфере доверия между двумя странами.

Конечно, наверное, ожидали бы все-таки каких-то разъяснений от Еревана, — отметил Песков.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван сделает выбор между членством в Европейском союзе и участием в Евразийском экономическом союзе, когда для этого наступит надлежащее время. Так он прокомментировал недавнее высказывание президента России Владимира Путина о «мягком разводе».

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков объяснил, что при разрыве связей Армении с Россией больше всего от этого проиграет армянский народ, а правительство республики получит только краткосрочные выгоды. При этом правительство Армении на сегодняшний день вряд ли способно довести страну до прямого противостояния с РФ, убежден парламентарий.