Песков оценил участие Армении в саммите ЕС

Участие Еревана в саммите «Армения — ЕС» — это нормально, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным. Он отметил, что страна придерживается разносторонней политики.

Все-таки это саммит весьма представительный, нормальное явление. Армения придерживается многовекторности в своей внешней политике. Это абсолютно суверенное право Армении собирать такие саммиты. Проводить саммит Армения — Евросоюз — это тоже абсолютно нормально, — отметил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планы Еревана о присоединении к Евросоюзу требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что уже несколько раз обсуждал эту тему с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

До этого депутат Госдумы Александр Толмачев выразил мнение, что Евросоюз может попытаться превратить Армению в «анти-Россию» по примеру Украины. По его словам, Брюссель не интересует судьба армянского народа.

Между тем депутат Госдумы Дмитрий Новиков объяснил, что при разрыве связей Армении с Россией больше всего от этого проиграет армянский народ. В это же время правительство республики может получить для себя краткосрочные выгоды, уточнил парламентарий.