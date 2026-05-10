День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 13:58

В Кремле поставили точку в отношении Армении к конфликту на Украине

Песков: Армения не имеет отношения к конфликту России и Украины

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Армения не имеет отношения к конфликту России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину. Так он прокомментировал рукопожатия представителей Еревана с политиками, занимающими недружественную позицию к России, на международных встречах.

Ну, смотрите, во время международных саммитов здороваются все. В этом нет ничего предосудительного. И это [конфликт РФ и Украины] не война Армении, — объяснил Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на Украине осознают необходимость вывода войск с территории Донбасса. Он отметил, что Киев отказывается идти на этот «разумный» шаг при поддержке Евросоюза. Если ВСУ не покинут регион, то переговоры по урегулированию застрянут без вывода, подчеркнул дипломат.

Депутат Госдумы Светлана Журова между тем заявила, что завершение конфликта на Украине зависит от готовности представителей Киева к переговорам. Она отметила важность соблюдения юридических аспектов будущих договоренностей.

Власть
Армения
Украина
Дмитрий Песков
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо пугающее число языков, находящихся под угрозой исчезновения
Шестилетний ребенок случайно нашел уникальный артефакт времен викингов
В европейской стране открыли памятник Есенину
В Подмосковье такси опрокинулось в ДТП
Одесские военкомы «загремели» в больницу с ножевыми ранениями
Донецкого подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета
Названа причина смертельного ДТП под Омском, где погиб ребенок
«Ей бы заткнуться»: в Сети набросились на фон дер Ляйен после 9 Мая
США «отблагодарили» Китай санкциями за фото перед визитом Трампа в Пекин
Назван неочевидный фактор, который заставит ЕС пойти на диалог с Россией
Постпред США при ООН раскрыл планы Трампа на Иран
«До крови»: подростки жестоко избили инвалида в Барнауле
Сосед России заявил о готовности «приютить» 5000 американских солдат
Рейтинги Трампа «пробили дно»
Мирный житель получил ранение в ногу при атаке БПЛА на российский поселок
Цыгане штурмуют ТЦК: конфликт на западе Украины, ответ на «бусификацию»
Конец конфликта на Украине, удары в перемирие: новости СВО к вечеру 10 мая
Самолет с зараженными смертельным хантавирусом приземлился
Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после одной фразы Путина
Погибший в ДТП под Омском ребенок не должен был ехать на соревнования
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.