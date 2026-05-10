В Кремле поставили точку в отношении Армении к конфликту на Украине Песков: Армения не имеет отношения к конфликту России и Украины

Армения не имеет отношения к конфликту России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину. Так он прокомментировал рукопожатия представителей Еревана с политиками, занимающими недружественную позицию к России, на международных встречах.

Ну, смотрите, во время международных саммитов здороваются все. В этом нет ничего предосудительного. И это [конфликт РФ и Украины] не война Армении, — объяснил Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на Украине осознают необходимость вывода войск с территории Донбасса. Он отметил, что Киев отказывается идти на этот «разумный» шаг при поддержке Евросоюза. Если ВСУ не покинут регион, то переговоры по урегулированию застрянут без вывода, подчеркнул дипломат.

Депутат Госдумы Светлана Журова между тем заявила, что завершение конфликта на Украине зависит от готовности представителей Киева к переговорам. Она отметила важность соблюдения юридических аспектов будущих договоренностей.