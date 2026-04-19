Спасатели прочесали более 60 километров тайги в поисках Усольцевых

В Красноярском крае за день поисков Усольцевых обследовано 63 километра тайги

Семья Усольцевых Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда в мессенджере MAX заявили, что 18 апреля обследовали на снегоходах и пешком 63 километра тайги в районе предполагаемого места пропажи семьи Усольцевых. Найти Сергея, Ирину и их пятилетнюю дочь Арину пока не удалось.

Спасатели обследовали 58 километров горно-таежной местности на снегоходах, а затем еще пять километров пешком. Обнаружить пропавших пока не удалось, — говорится в сообщении.

Ранее гид из Красноярского края Алексей Исиченко поделился мнением, что шансы обнаружить следы Усольцевых минимальны. По его словам, в апреле в районе Кутурчинского Белогорья, где пропала семья, еще очень много снега, который начнет таять только в конце мая.

До этого депутат Законодательного собрания Красноярского края опытный походник Алексей Кулеш отверг версию, согласно которой семья Усольцевых стала жертвой нелегальных золотодобытчиков. По его словам, золото моют далеко от Кутурчина, где исчезли Сергей, Ирина и Арина.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

