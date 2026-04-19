Спасатели прочесали более 60 километров тайги в поисках Усольцевых В Красноярском крае за день поисков Усольцевых обследовано 63 километра тайги

Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда в мессенджере MAX заявили, что 18 апреля обследовали на снегоходах и пешком 63 километра тайги в районе предполагаемого места пропажи семьи Усольцевых. Найти Сергея, Ирину и их пятилетнюю дочь Арину пока не удалось.

Спасатели обследовали 58 километров горно-таежной местности на снегоходах, а затем еще пять километров пешком. Обнаружить пропавших пока не удалось, — говорится в сообщении.

Ранее гид из Красноярского края Алексей Исиченко поделился мнением, что шансы обнаружить следы Усольцевых минимальны. По его словам, в апреле в районе Кутурчинского Белогорья, где пропала семья, еще очень много снега, который начнет таять только в конце мая.

До этого депутат Законодательного собрания Красноярского края опытный походник Алексей Кулеш отверг версию, согласно которой семья Усольцевых стала жертвой нелегальных золотодобытчиков. По его словам, золото моют далеко от Кутурчина, где исчезли Сергей, Ирина и Арина.