01 мая 2026 в 13:22

Поиски Усольцевых: последние новости 1 мая, могли ли их убить, новые версии

Семья Усольцевых Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
В деле о пропаже в тайге семьи Усольцевых — Ирины, Сергея и их пятилетней дочери Арины — появились новые версии. Какие известны последние новости об их исчезновении и поисках сегодня, 1 мая?

Как и когда пропали Усольцевы

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью и собакой 28 сентября прошлого года отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь.

Активная фаза поисков была завершена 12 октября из-за сложных погодных условий. Предполагается, что поисковые мероприятия будут возобновлены не раньше 20 мая, пока в лесах и горах не растет снег.

Какие известны новые версии пропажи Усольцевых

В эфире «Пусть говорят» старший сын Ирины Усольцевой от прошлого брака Даниил заявил, что не верит в гибель родных, и озвучил свою версию их исчезновения. Он предположил, что его родные просто куда-то уехали.

Также в эфире программы прозвучала версия о том, что в пропаже Усольцевых в Красноярском крае может быть замешана банда нелегальных рубщиков леса. Местные жители утверждают, что в окрестных лесах действует группа, незаконно заготавливающая древесину и запугивающая людей.

По их предположению, Усольцевы могли случайно выйти на место вырубки и стать свидетелями незаконной деятельности. В этом случае их могли убить, а тела — скрыть.

Мог ли на Усольцевых напасть медведь

Блогер Валентин Дегтярев, представившийся на «Пусть говорят» как знакомый Сергея Усольцева, заявил, что на кадрах с поисковых мероприятий якобы увидел среди брошенных на земле веток тело Ирины Усольцевой.

Эти слова породили другую версию — нападение медведя. Однако охотовед опроверг эту теорию.

«Медведь веточками не закладывает, он сгребает все с округи, то есть там будет площадка метров пять без мха, без листьев, без ничего. Он все сгребет в кучу», — заявил специалист.

Могут ли Усольцевы скрываться в подвале своего дома

Старший сын Ирины Усольцевой опроверг версию, что его близкие скрываются в своем же доме. Он пустил съемочную группу в жилье и показал подвал, в котором не было обнаружено следов проживания людей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Здесь есть подпол. Отец там хранил картофель. Ничего выдающегося — метр на метр. Подвал для картофеля и закруток, какой есть в любом доме. Ходит версия, что мой отец якобы держит всю семью в подвале. Ну вот подвал, тут ничего криминального нет», — заявил Даниил.

Мария Баранова
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
